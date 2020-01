🎥 Vincent Kompany pense que Manchester City peut réussir sa saison

S'il semble difficile de croire que Manchester City réussisse le comeback de l'année pour aller chercher Liverpool dans le championnat, la saison n'est pas encore terminée.

Dans un entretien accordé au Sun, Vincent Kompany rappelle que le club est toujours en lice pour plusieurs compétitions : Ligue des champions, FA Cup, Coupe d'Angleterre. "Je vois cette saison comme une saison qui a encore beaucoup d'opportunités", a-t-il confié.

"Si la dernière décennie nous a appris quelque chose, c'est que nous avons encore des choses à faire. Et nous verrons où cela nous mène. Cette saison peut encore apporter beaucoup de choses."

"I wouldn't look at this as a season of anything but opportunities"



Vincent Kompany says that Manchester City can still make history this season pic.twitter.com/FP6sWHJ9Qy