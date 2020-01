Un problème qui refait surface: Anderlecht sans véritable attaquant pour le topper

Une mission compliquée qui pourrait devenir impossible? Anderlecht, qui doit absolument prendre des points, devrait recevoir le Club de Bruges sans qu'aucun attaquant ne soit à disposition de Franky Vercauteren.

Kemar Roofe fait pourtant tout ce qu'il faut pour être prêt pour la reprise, mais il devrait manquer, de justesse, le premier grand rendez-vous de l'année 2020. L'attaquant s'était blessé au mollet durant le stage en Espagne.

Chadli en pointe?

Et, si le staff du Sporting avait, dans un premier temps, estimé que sa blessure n'était pas trop grave, des examens approfondis ont montré qu'il faudrait un peu plus de temps que prévu à Kemar Roofe pour être prêt à jouer. L'Anglais ne s'est pas encore entraîné cette semaine et le risque de rechute semble donc trop grand pour qu'il soit aligné dimanche.

Quelle solution, devant, pour les Mauves? Isaac Thelin parti, Franky Vercauteren n'a pas d'autre véritable attaquant à sa disposition. La solution la plus probable serait donc de placer Nacer Chadli en pointe. Le Diable qui n'est, lui non plus, pas tout à fait à 100%. Il souffre encore de la cheville. Mais le coach du Sporting n'a pas vraiment le choix, il aura besoin du Liégeois, même s'il n'est pas totalement fit...