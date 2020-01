Clement prêt à laisser partir Vossen? "Pas tellement le système qui lui convient"

Difficile pour Jelle Vossen de se faire une place dans l'effectif pléthorique du Club de Bruges cette saison.

Deux montées au jeu et 77 petites minutes: Jelle Vossen a dû se contenter du strict minimum en première partie de saison. Et pourtant... "Je suis très content de Jelle", insiste le coach de Bruges.

"Tant pour son attitude à l'entraînement que pour son apport dans le groupe. Mais c'est difficile pour lui de trouver sa place, en tant que numéro 9, dans un 4-3-3. Ce n'est pas le genre de système qui convient à ses qualités."

"Jelle Vossen est plus un deuxième attaquant pour un 3-5-2, mais nous avons aussi Percy Tau et Siebe Schrijvers. La concurrence est énorme", conclut Clement. Et pourrait inciter l'ancien Diable à faire ses valises? Réponse, au plus tard, le 1er février.