Le premier but anversois de De Sart: "Content que ça rapporte trois points"

Alexis De Sart n'avait pas encore marqué pour l'Antwerp, c'est désormais chose faite et ça rapporte des points, au terme d'un match qui avait pourtant très mal débuté pour le Great Old.

Rapidement mené, puis réduit à dix, l'Antwerp a dû serrer les dents, avant de faire plier le Cercle de Bruges grâce à une jolie frappe d'Alexis De Sart. Auteur d'onze buts lors de son passage à Saint-Trond, le Liégeois n'avait pas encore buté avec l'Antwerp, c'est désormais chose faite.

"Je ne me suis pas posé de question quand la balle est arrivée et je suis surtout satisfait que ce but rapporte trois points", insiste Alexis De Sart. Surtout au terme d'un match particulièrement compliqué: "Après le penalty et le carton rouge, nous avons formé un bloc pour revenir dans le match et on peut rentrer contents à Anvers."