Westerlo gagne à Louvain et prend la tête d'un classement très serré

Après les victoires de Lommel et Virton, et le partage du Beerschot contre l'Union, Westerlo a conclu le week-end de D1B par une victoire importante à Louvain.

Sur coup-franc et grâce à une jolie frappe enroulée, Brüls ouvrait la marque à la 28ème minute de jeu. Quelques secondes avant la mi-temps, OHL revenait au score via Mercier, sur coup-franc, qui inscrivait un but quasiment identique à celui inscrit par Brüls.

A la 57ème minute de jeu, De Waele redonnait l'avance à Westerlo. Les Louvanistes ne parvinrent pas, cette fois-ci, à revenir au score. Le KVCW faisait même 1-3 dans le temps additionnel.

Westerlo fait donc la bonne opération du week-end puisqu'ils sont maintenant premiers de la deuxième tranche, égalité avec le Beerschot et Lommel. Virton, avec une jolie victoire à Roulers revient quatrième. Le classement est plus serré que jamais ; après huit journées, les sept premiers se tiennent en trois points.