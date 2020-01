Cercle - Anderlecht : la demande des supporters mauves satisfaite

Initialement, les supporters d'Anderlecht n'avaient obtenu que 655 places pour le déplacement au Cercle de Bruges, prévu dimanche prochain.

Les supporters d'Anderlecht se sont concertés et ont finalement décidé d'envoyer, via l'avocat Anthony Mallego, une lettre recommandée au Cercle de Bruges ainsi qu'au bourgmestre de la ville.

Ils ont obtenu gain de cause, annonce ce lundi Sporza. En effet, au lieu des 655 places initialement accordées, les Mauves pourront obtenir 955 tickets dans la tribune qui leur est réservée. Le porte-parole des supporters a déclaré que cette mesure relevait de la discrimination.

Une chose est certaine, le Jan Breydel ne sera pas comble ce dimanche après-midi. Cela dit, Anderlecht n'est pas non plus parmi les clubs qui accordent le plus de places aux supporters adverses.