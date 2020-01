Vranckx comparé à Tielemans: "Kaya m'a dit que j'avais un faux passeport"

Aster Vranckx n'a que 17 ans et tout l'avenir devant lui. Le jeune malinois, titularisé face au Standard, espère marcher dans les traces de certains talents belges ...

Ainsi, le jeune Vranckx va devoir garder les pieds sur terre : "On m'a déjà comparé à des joueurs précoces comme Youri Tielemans ou Vincent Kompany, qui avaient commencé jeunes. C'est beau, bien sûr, parce qu'ils ont été loin. Je me suis déjà comparé à Mousa Dembélé moi-même", déclare-t-il dans la Gazet Van Antwerpen. "Un joueur de ballon, je me reconnais là-dedans. Même si actuellement, vu mon rôle, je me verrais plutôt comme un Witsel".

Ces noms n'empêchent pas Aster Vranckx de garder les pieds sur terre : il a encore du travail. Mais le médian malinois est effectivement précoce, notamment physiquement. "Je fais à peine de la salle, j'ai toujours été solide. Quand je suis arrivé à Malines, on m'a dit que j'étais trop lourd", reconnaît-il. "Quand j'ai commencé à m'entraîner avec le groupe, on m'a demandé de quel club je venais. Quand Onur Kaya a appris que je n'avais que 16 ans, il a dit que j'avais un faux passeport (rires)".