Inquiétude pour Tammy Abraham, sorti blessé contre Arsenal

Tammy Abraham s'est blessé à la cheville lors du derby londonien ce mardi. Un coup dur pour Chelsea et l'équipe anglaise ?

Gareth Southgate a probablement adressé une prière aux dieux du football en voyant Tammy Abraham sortir en boîtant ce mardi, lors de Chelsea-Arsenal (2-2). Le buteur de l'équipe anglaise Harry Kane étant déjà out pour de longs mois et pour l'Euro 2020, Abraham, doublure du joueur de Tottenham, sera très attendu cet été.

Frank Lampard, qui se cherche déjà un attaquant cet hiver, espère également ne pas perdre Tammy Abraham trop longtemps. "J'espère qu'il ne sera pas absent de longues semaines. Mais même s'il l'est, nous avons les joueurs pour compenser cette blessure", nie le coach de Chelsea. À tort : avec 13 buts, Abraham porte l'attaque des Blues tandis que Michy Batshuayi (un but) et (aucun et cité sur le départ) peinent à convaincre derrière lui.