Avec ou sans Martinez après l'Euro? Toby Alderweireld ne cache pas sa préférence

C'est l'un des sujets chauds du moment: Roberto Martinez sera-t-il encore le mentor des Diables après l'Euro? Les discussions entre l'Union Belge et le sélectionneur devraient aboutir avant le tournoi, et les Diables espèrent visiblement que l'issue sera favorable.

En près de quatre ans à la tête des Diables, Roberto Martinez a créé une relation de confiance avec ses troupes et Toby Alderweireld espère que ça va durer le plus longtemps possible. "Je sais que ce serait une bonne chose et j'espère qu'il restera", répond le défenseur central dans une interview accordée à Geert De Vlieger pour Play Sports.

"Pour moi, c'est l'un des meilleurs choix qu'ait fait la Fédération", avance encore le défenseur des Spurs. "La plupart des Diables évoluent en Premier League et il sait ce qu'exige ce championnat. Et il sait aussi choisir le bon moment pour travailler dur, pour laisser aux joueurs du temps en famille et pour les laisser se reposer", illustre notamment le compère de Jan Vertonghen à Tottenham.

Tout le monde espère qu'il restera.

Mais Roberto Martinez a aussi fait grandir les Diables depuis son arrivée. "Il a clairement su expliquer le football que nous voulons développer, un football offensif et c'est un monstre du football."

Mais c'est aussi un coach qui a su se mettre le groupe dans la poche. C'est le genre d'entraîneur pour qui tu as envie de travailler", confirme Toby Alderweireld avant de conclure: "Je pense que tout le monde espère qu'il restera."