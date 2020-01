Drazen Brncic : "Se mesurer à Molenbeek et tenter d'être meilleur"

Ce samedi soir, choc au programme en D1 Amateurs avec la rencontre entre le RWDM et le FC Liège. Un match également particulier pour le coach du matricule 4 qui va retrouver son ancien club.

Drazen Brncic réalise pour l'instant un sans faute chez les Sang et Marine. Il va retrouver le Stade Machtens ce samedi soir mais c'est à la tête du FC Liège qu'il y fera son retour. "Des débuts magnifiques à Liège, je ne pouvais pas imaginer mieux. Un six sur six à la maison. Il faut continuer à aller chercher des victoires. Le hasard des choses veut que notre premier déplacement soit au RWDM. Un match particulier pour moi c'est vrai, mais c'est le FC Liège face au RWDM, pas Brncic contre son ancienne formation. On va se mesurer à Molenbeek et tenter d'être meilleur", souligne le technicien du matricule 4.

Le Croate n'a pas de revanche à prendre contre ses anciennes couleurs. "Ils ont arrêté notre collaboration cet été, je n'ai eu aucun problème avec cela. C'est le football, je savais à quoi m'attendre. L'accueil des supporters locaux ? J'ai donné mon maximum pour le club et j'ai tenté de rendre les gens heureux. Je suis parti la tête haute en ayant écrit plusieurs pages de l'histoire du club", précise l'ancien joueur de l'AC Milan avant d'évoquer les similitudes entre les deux clubs rivaux.

"Des clubs qui possèdent un passé glorieux et qui cherchent à jouer de nouveau les premiers rôles. Puis cette âme, les supporters qui viennent soutenir leur équipe. Une ferveur énorme", explique le coach du FC Liège avant de pointer la différence. "Il n'y avait pas de drapeau croate au sein du public bruxellois", a-t-il conclu.