Première ratée pour Laurens De Bock aux Pays-Bas

L'ancien joueur de Club de Bruges était titulaire avec l'équipe de Eredivisie.

Prêté (avec option d'achat) à la mi-janvier à ADO Den Haag, Laurens De Bock n'aura pas vécu un succès pour ses débuts en Eredivisie.

L'ancien défenseur du Club de Bruges était titulaire mais a dû s'incliner à Utrecht. Les visités se sont imposés 4-0 grâce à des buts de Peterson, Klaiber et Kerk.

Au classement, ADO Den Haag est toujours la première équipe relégable et compte un match de plus que Venlo et Waalwijk.