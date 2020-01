Officiel : Jermain Defoe rempile pour un an avec les Rangers

Arrivé de Bournemouth il y a un an sous la forme d'un prêt, Jermain Defoe a trouvé ses marques du côté des Rangers. Avec 24 buts sous le maillot du club écossais, il a décidé de continuer l'aventure.

Defoe vient de signer une prolongation d'un an avec les Rangers qui le lie au club jusqu'en juin 2021.

