L'ex-Rouche et ex-Red Ronny Rosenthal analyse le succès de Liverpool : "Si longtemps sans titre, impensable"

Ronny Rosenthal faisait partie de la dernière équipe de Liverpool à avoir été sacrée championne, en 1990. Il y a déjà trente ans ...

L'ancien joueur du Standard, qui quittera Liverpool en 1990 pour soulever le trophée en Premier League la même année, sourit quand nous lui posons la question évidente : s'attendait-il à une telle traversée du désert pour ses Reds ? "Bien sûr que non, en effet ! Mais dans les années 90, le football a commencé à évoluer et il y avait des trains à prendre en marche ... On a vite observé un changement en Premier League".

Ainsi, Arsenal et Manchester United ont commencé à émerger, aux dépens de Liverpool. "Arsenal a attiré des joueurs très athlétiques et très talentueux, les meilleurs joueurs français, dans les années 90 et 2000 sous Arsène Wenger. De tels joueurs, c'était impressionnant", se rappelle Rosenthal. "Et à Arsenal comme à Manchester, il y a eu le pari de la continuité avec Wenger et Ferguson, qui ont progressivement construit des projets".

Des modèles différents

Les années 2000 et 2010 ont été très compliquées pour Liverpool, mais la roue a fini par tourner. "D'autres éléments sont arrivés dans le jeu : des riches propriétaires, pas seulement des milliardaires mais même des états qui investissent, comme Abu Dhabi à Manchester City", souligne notre interlocuteur. "Mais Liverpool, après plusieurs années d'investissements manqués, a enfin trouvé le bon modèle et les bons joueurs à amener. C'était évident que cela allait arriver à force de réajustements".

L'autre club de Rosenthal en Angleterre, Tottenham, peine à passer le dernier palier. "Pas vraiment", corrige-t-il. "Ce stade incroyable et très cher qu'ils ont construit va les faire entrer dans une toute autre dimension, mais là encore, c'est un investissement à long terme. Le président Lévy, à Tottenham, ne veut pas mettre trop d'argent de sa poche et investit intelligemment et parcimonieusement. Cette saison, le top 4 sera délicat à aller chercher, mais dans l'absolu, voir les Spurs champions d'Angleterre bientôt ne me surprendrait pas".