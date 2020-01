🎥 FA Cup : Exploit de Shrewsbury qui contraint Liverpool au "replay" !

Surprise ce dimanche lors des 1/16es de finale de FA Cup. Shrewsbury, club évoluant en D3 anglaise, a réussi à tenir tête à Liverpool en les forçant au match nul 2-2 ! L'équipe de Jürgen Klopp, remaniée pour l'occasion, partait pourtant archi-favorite.

Les Reds avaient pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant par l'entremise de Curtis Jones à la 15e minute de jeu. Dès l'entame du second acte, Liverpool a doublé la mise grâce à auto-but anodin de Love.

Mais la magie de la coupe a joué son rôle et la valeureuse équipe de Shrewsbury n'a pas baissé les bras. Elle a pu compter sur son héros, Jason Cummings, rentré à l'heure de jeu.

Il a d'abord concrétisé un penalty cinq minutes après sa montée avant d'inscrire un doublé permettant à son équipe de recoller au score. Un match que ne risque pas d'oublier le joueur de 24 ans.

