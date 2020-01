Gand devient un sérieux candidat pour le titre : "Une équipe à ne pas négliger"

Gand a fait bonne figure face à Genk à Ghelamco Arena et a renvoyé le champion en titre bredouille dans le Limbourg. Les Buffalos se rendent peu à peu compte qu'ils deviennent de sérieux candidats pour le titre.

Le scénario actuel rappelle un peu l'année où Gand a été champion. Même à l'époque, vers le Nouvel An, il ne semblait pas y avoir de bataille pour le titre, mais les Buffalos ont travaillé du Club de Bruges & co pour de magnifiques play-offs.

Une répétition en vue cette année ? On est encore loin du compte, notamment à cause de l'écart avec les "Blauw en Zwart". Mais le football proposé par les Gantois en deuxième mi-temps laisse entrevoir une bonne campagne de play-offs.

Une équipe dont il faut se méfier

"C'est une victoire importante contre une équipe qui reste un concurrent pour les play-ofsf 1", estimait Sven Kums, c'est une grande victoire pour Gand. Et l'entraîneur Jess Thorup constate également que son équipe a bien joué contre les Genkois. "Nous sommes une équipe dont tout le monde doit tenir compte.

Nous voulons toujours obtenir le plus de points possibles avant le début des play-offs et nous verrons ensuite plus loin après", a déclaré l'entraîneur.