Voici la sélection du Club de Bruges avant son déplacement à Charleroi : Plusieurs retours et un absent

Ce mercredi 29 janvier, le Sporting de Charleroi recevra le Club de Bruges en match d'alignement. Une rencontre, comptant pour la cinquième journée de la Jupiler Pro League, qui avait été reportée en août dernier à cause du match de barrages des Brugeois en Ligue des champions.

Pourtant incertains et absents lors du partage du Club de Bruges à Courtrai le week-end dernier (2-2), Dennis et Diatta sont dans la sélection brugeoise pour son déplacement au Stade du Pays de Charleroi. "Mais il n'est pas certain qu'ils pourront jouer. Okereke a de nouveau subi une légère blessure et n'est pas disponible pour demain", a déclaré Philippe Clement en conférence de presse d'avant-match.

Le Nigérian n'étant pas repris, c'est Jelle Vossen qui fait son retour dans la sélection brugeoise.