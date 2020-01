Degryse donne les Buffalos plus 'outsiders' que jamais : "Pour voir du spectacle, il faut aller voir un match de La Gantoise"

Bruges reste le grand favori au titre cette saison, toutefois La Gantoise se présente de plus en plus comme un outsider sérieux.

Les Buffalos ont renforcé cette tendance le week-end : "Si vous voulez voir du spectacle, vous devez aller voir un match à La Gantoise", partageait à ce propos Marc Degryse dans Sport/Foot Magazine.

Une belle surprise pour Degryse : "Ils jouent bien au foot et marquent beaucoup de buts. Si les choses n'allaient pas aussi bien pour Bruges, on ne parlerait que de Gand en ce moment. Ils vivent dans l'ombre du Club, mais ils gardent toutes leurs chances. Et sans faire de bruit, ils réduisent l'écart au classement."

"Je suis curieux de voir ce que fera la direction le jour où ils vendront Jonathan David. Ils feront une très belle affaire, peut-être même historique. Il faut également mentionner les joueurs expérimentés que compte le noyau comme Vadis Odjidja et Sven Kums, qui brillent dans l'entrejeu. J'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus confiance et réalisent qu'ils peuvent créer la surprise. Quand Jess Thorup dit qu'il faudra faire avec eux, il faut le croire."