Le Président du Barca déjà obligé de se justifier : "Une confiance absolue en Quique Sétien"

Le chef d'entreprise et Président des Blaugranas, Josep Bartomeu, s'est exprimé dans la presse espagnole ce mercredi. Les mauvais résultats l'obligent à justifier le choix inattendu du nouveau coach.

Dans un entretien avec Mundo Deportivo, Bartomeu s'est montré satisfait malgré les récents mauvais résultats sportifs : "Sa philosophie et sa manière de voir le jeu nous plaisent. Dans peu de temps, nous allons voir des changements positifs. Il reste encore énormément de matchs. Je crois que nous allons voir une fin de saison très intéressante".

Pour le moment, le bilan de Quique Sétien est pourtant médiocre : une défaite à Valence, et deux victoires compliquées, dont une arrachée in extremis contre un adversaire de division inférieure en Coupe du Roi. Durant son entretien, le Président du Barca s'est montré très ouvert à un retour de Neymar en Catalogne. Il s'est également exprimé sur sa position personnelle : "Les prochaines élections du club se tiendront en 2021. Pour le moment, on m'a élu pour un mandat de six ans en 2015. On verra pour la suite".