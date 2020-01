Que pense Mehdi Bayat de la BeNeLeague ? Le président de l'Union Belge répond

La BeNeLeague se rapproche-t-elle inexorablement ? Des avis positifs semblent en tout cas avoir été émis par un cabinet d'audit. Mais qu'en pense le président de l'Union Belge, Mehdi Bayat ?

C'est en tant que président de la Royal Belgian FA que Mehdi Bayat a donné une longue interview à Het Nieuwsblad, s'exprimant notamment sur le sujet de la BeNeLeague, qui semble devenir un projet de plus en plus concret après que le cabinet d'audit Deloitte ait rendu un avis positif concernant la faisabilité et la rentabilité d'un championnat commun.

"Ce serait, sportivement, une compétition fantastique. Mais si je ne m'engage pas plus que ça dans les discussions concernant la BeNeLeague, c'est parce que je ne le fais que dans des projets auxquels je crois", lance Bayat. "Et je vois plusieurs points de blocage concernant ce projet. Le premier, ce sont les tickets européens : je ne pense pas que la Belgique et les Pays-Bas pourraient garder le même nombre de qualifiés pour l'Europe via la BeNeLeague", estime-t-il. "Et je ne pense pas que l'intégralité du football belge profite de ce système. Je ne pense pas que ça va se concrétiser".