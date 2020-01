Didier Lamkel Zé lance les hostilités avant le choc contre Bruges

Didier Lamkel Zé n'a jamais perdu confiance, malgré les déclarations à son sujet. Lors du dernier match de l'Antwerp, il s'est fait plaisir en réalisant une belle montée au jeu, mêlant efficacité et gestes techniques pour amuser le Bosuil.

L'affiche de ce week-end concerne clairement l'opposition entre le Club de Bruges et l'Antwerp. Au-delà du duel sportif entre deux des meilleures équipes du championnat belge, une animosité historique existe entre les deux publics. Et Didier Lamkel Zé s'est invité dans la rivalité.

Ce mercredi soir, il a lancé les hostilités sur les réseaux sociaux. Premièrement en publiant un message insultant le Club de Bruges de "wankers" qu'il n'y a pas besoin de traduire. Le message est accompagné d'une photo du Camerounais de 23 ans. On peut le voir avec une courrone suggérant qu'il sera le Roi du duel. On ne changera pas l'homme de sîtot. Qu'on aime ou qu'on aime pas, il réalise une belle saison : 7 buts, 4 assists et une manière permanente de déstabiliser les défenses, par sa vitesse, sa technique et son physique.