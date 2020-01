Futsal: un petit pas vers l'Euro 2022 pour les Diables Rouges!

L'Euro 2022 est encore loin, mais le premier cap est quasiment franchi pour les Futsal Red Devils.

Après une victoire 2-5 contre l'Arménie mercredi, notre équipe nationale disputait la deuxième rencontre de son premier tournoi de qualifications pour l'Euro 2022, à Herentals, contre l'Écosse. Et, sous les yeux de Roberto Martinez, les Futsal Red Devils ont fait le show.

Avec un triplé de Steven Dillien, des buts d'Ettalaki, de Ouadi et des autobuts, les Belges n'ont fait qu'une bouchée de l'Ecosse (7-3).

Terminer le travail contre le Montenegro

Deux matchs, deux victoires et une différence de buts de +7: c'est bien parti pour les Diables Rouges. Seuls les premiers de groupe sont assurés de passer directement au tour suivant, les protégés de Karim Bachar joueront donc leur qualification contre le Montenegro (qui a trois points sur six) vendredi soir.

Et si cette qualification se confirme, le plus dur sera encore à faire. Il faudra passer par les éliminatoires, organisés via des poules de quatre équipes (avec matchs aller-retour) entre février et septembre 2021 et qui offriront les 15 tickets pour rejoindre les Pays-Bas, pays organisateur, à l'Euro.