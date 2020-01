Sander Berge en Premier League, ça se précise

Le médian du Racing Genk devrait devenir le transfert sortant le plus cher du championnat de Belgique.

Sander Berge (21 ans) est en discussions avancées avec Sheffield United, affirme Het Laatste Nieuws, et le dossier avance à vitesse grand V : le médian du Racing Genk devrait devenir le joueur le plus cher du championnat de Belgique en rejoignant la Premier League contre une somme estimée entre 20 et 25 millions d'euros.

Berge, international norvégien, va donc quitteer Genk pour le 8e du championnat d'Angleterre. Il aura disputé 113 rencontres (6 buts, 4 assist) pour les champions de Belgique, dont 22 matchs européens.