Officiel : Le FC Barcelone débourse 31 millions d'euros pour un attaquant

Le club catalan a annoncé la nouvelle ce vendredi.

Le FC Barcelone et le SC Braga sont tombés d'accord sur le transfert de Francisco Trincão, qui rejoindra le groupe blaugrana le 1er juillet 2020. Le Portugais âgé de 20 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le club catalan. Le montant du transfert s'élève à 31 millions d'euros et sa clause libératoire est de 500 millions d'euros.

Depuis ses débuts, il a disputé 29 matches en équipe première de Braga et inscrit 2 buts en Liga et 1 en Europa League. Cette saison, il a pris de l'ampleur au sein de l'équipe en disputant 21 rencontres (3 buts et 6 passes décisives). Il a été international U18, U19, U20 et désormais U21. Il s'est proclamé champion d'Europe U19 en 2018 et a terminé la compétition en tant que meilleur buteur (5 buts) et meilleur passeur (3 passes décisives).

Le jeune Portugais peut occuper tous les postes de l'attaque, même s'il est souvent ailier, à gauche ou à droite. Il est rapide, doué techniquement et dispose d'une bonne vision du jeu. Il délivre de nombreuses passes décisives et possède une bonne frappe. Sa qualité de dribbles fait de lui un poison pour les défenseurs.