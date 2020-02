Dewaest: "Battre Charleroi? C'est spécial pour moi, mais surtout très important pour nous!"

Auteur d'une grosse prestation au coeur de la défense de Genk, Sébastien Dewaest a largement contribué à la belle, mais surtout précieuse, victoire de Genk contre Charleroi.

Et s'il a plutôt impressionné contre ses anciennes couleurs, le capitaine du Racing Genk voulait surtout mettre en avant le collectif à l'issue du match. "L'équipe a fait une très grosse prestation, en terme de qualité, mais surtout d'engagement", insiste-t-il au micro de la Pro League.

Mais il reconnaît tout de même qu'une victoire contre Charleroi a une saveur spéciale. "C'est toujours particulier, parce que c'est le club qui m'a lancé en Pro League. Et ça l'est encore plus au vu de la très grosse saison que Charleroi réussit. D'autant plus que ce succès pourrait peser lourd dans la balance au décompte final. "C'est surtout un succès très important pour nous", confirme Sébastien Dewaest.