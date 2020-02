Le sauveur Ortwin De Wolf se veut humble après la victoire des siens

Le gardien de but eupenois a réaliser une clean sheet lors de la victoire face au Cercle de Bruges samedi soir. Il a même sauvé un penalty en toute fin de rencontre, permettant ainsi aux siens d'enregistrer trois points importants dans la course au maintien.

Eupen compte désormais quinze points d'avance sur le Cercle, bon dernier du championnat, et ce à six journées de la fin. Il aurait pu en être autrement si De Wolf n'avait pas arrêté le penalty durant les dernières minutes de la partie.

"Une victoire et trois points obtenus en équipe. Mon arrêt fait partie d'un tout. Le plus important est de poursuivre sur notre lancée", explique le portier des Pandas avant d'évoquer l'importance de la rencontre. "C'était un match éprouvant et intense. Le Cercle a poussé énormément en seconde période mais nous avons tenu. Nous avons fait un pas énorme vers le maintien", souligne l'ancien gardien de Lokeren.

Le Waeslandien ne regrette pas son choix d'avoir rejoint Eupen cet été. "Non pas du tout. Quand vous êtes un jeune gardien de but, ce n'est pas évident d'avoir du temps de jeu. Surtout en Belgique. Le plus important à mes yeux était de jouer, et quand on vous le propose en D1A, ça ne se refuse pas", a conclu Ortwin De Wolf.