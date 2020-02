Pas de Belgique-France avant l'Euro : "Ce ne serait pas un match amical", justifie Roberto Martinez

Une rencontre amicale entre les deux équipes avait été évoquée mais finalement les deux nations ont opté pour d'autres adversaires.

A quatre mois de l'Euro, les Diables rouges vont se préparer en affrontant le Portugal et la Suisse en amical. Avant l'officialisation de ces rencontres, un match face à la France avait été évoqué mais Didier Deschamps avait coupé court aux rumeurs.

"Nous avons pensé que ce ne serait pas un match positif, pas très amical. Nous voulions explorer d'autres options pour préparer nos trois matches de l'Euro. La France n'aurait pas vraiment apporté quelque chose de bénéfique, et cela va aussi dans l'autre sens", a confié Roberto Martinez sur le plateau de Telefoot.

"A l'Euro, on prend les 23 meilleurs joueurs donc on les choisit en fonction de leur profil. Nous avons le noyau nécessaire pour jouer comme on le souhaite. On aime la pression, on a mis la barre haute et on a grandi depuis 2018", a-t-il ajouté.