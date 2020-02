Hans Vanaken réagit après son but controversé : "J'ai essayé de convaincre l'arbitre"

Le Club de Bruges a gagné par le plus petit écart contre Antwerp ce dimanche. Hans Vanaken a libéré les siens grâce à ce but litigieux en fin de rencontre. Le joueur s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet.

"J'ai eu l'impression que le ballon avait dépassé la ligne. Il a fallu attendre la validation de la part de l'arbitre", a déclaré Hans Vanaken dans une première réaction après le match.

"Et si le VAR n'intervient pas, c'est le signe qu'il ne s'agissait pas d'une erreur manifeste. Les trois points sont peut-être les plus importants et nous aurions pu décider du match plus tôt. Sur l'occasion de Vormer, j'étais déjà en train d'applaudir ..."

Nous étions dominants tout le long du match

"Nous n'avons pas eu de chance avec l'arbitrage dans le passé. Cette fois-ci, c'est à notre avantage. Nous avons été dominants tout au long du match. L'Antwerp ne s'est pas montré vraiment dangereux et nous avons eu de nombreuses occasions de gagner."