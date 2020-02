Olivier Deschacht veut tout donner pour gagner un dernier trophée

Olivier Deschacht a remporté huit championnats avec les Mauves. Mais il n'a remporté qu'une seule Coupe de Belgique avec Anderlecht, qui n'est décidément pas un club de Coupe ces dernières années.

Le défenseur aura 39 ans la semaine prochaine. Il est bien conscient qu'il n'aura plus beaucoup d'opportunités comme celle-ci pour espérer remporter un dernier trophée. Sur le site internet du Essevee, on peut lire la détermination de Deschacht : "Je vais tout donner car cela pourrait être ma dernière Coupe. Un trophée est toujours important pour le palmarès. Cela fait partie des choses dont on parle encore vingt ans plus tard".

Deschacht et ses équipiers sont, cela dit, encore loin d'avoir gagné. Ils doivent affronter l'ogre brugeois ce mercredi pour le match retour des demi-finales. Le Essevee débutera avec un léger avantage, puisqu'ils ont obtenu un bon partage (1-1) au Jan Breydel. De plus, Zulte Waregem semble en forme ; ils viennent de l'emporter 5-0 contre Waasland-Beveren dimanche soir.