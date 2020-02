Le Club de Bruges file en finale et peut se mettre à rêver d'un doublé

Après son partage la semaine dernière au Jan Breydel (1-1) face à Zulte Waregem, le Club de Bruges se déplaçait ce mercredi soir pour la manche retour.

Le Club de Bruges est parvenu à aller s'imposer du côté de Zulte Wargem lors du match retour de la demi-finale de Coupe de Belgique. Après leur partage à la maison (1-1), les Gazelles se sont imposées 1-2 au Gaverbeek et filent donc en finale de la Croky Cup.

Les troupes de Philippe Clement ont rapidement dominé leur adversaire ce mercredi soir. Il faudra attendre le début de la seconde période pour voir le Club ouvrir le score via Mechele, bien servi par une tête de Krmencik (53e), 0-1. Néanmoins, les locaux réagiront et égaliseront via Oberlin bien servi par Sissako (77e), 1-1. Finalement, le Club de Bruges arrachera la victoire en fin de rencontre grâce à Charles De Ketelaere (86e), 1-2.

Les Blauw en Zwart disputeront donc leur 19ème finale face soit à l'Antwerp ou Courtrai qui s'affronteront jeudi soir après leur partage la semaine dernière (1-1).