Objectif Charleroi: déçu comme jamais, Davy De Fauw veut tourner la page

Au lendemain de l'élimination en Coupe de Belgique, le capitaine du Essevée est extrêmement déçu, mais sait qu'il faut déjà tourner la page.

Car si le Essevée a vu son rêve de finale de Coupe de Belgique se briser, mercredi soir, les matchs s'enchaînent et Zulte Waregem doit déjà penser à son autre défi: les playoffs 1. "Au lendemain de la défaite, la déception est toujours très grande, pour moi comme pour tout le monde, et c'est normal", commente Davy De Fauw sur le Twitter de Zulte Waregem.

"Et il faudra sans doute du temps pour digérer", ajoute-t-il. Et pourtant, du temps, le Essevée en a très peu. Car un match crucial arrive. "Il y a une autre rencontre, dès samedi, à Charleroi et ce sera un match crucial si on veut atteindre les playoffs 1. Il faudra faire un résultat là-bas."

Et à ce titre, Davy De Fauw estime qu'il y a de bonnes leçons à tirer de la demi-finale retour de Coupe de Belgique. "Avec les supporters, le staff, la direction, nous avons montré que, tous ensemble, nous pouvions faire de grandes choses et on aura besoin de ça pour les six dernières rencontres de la phase classique."