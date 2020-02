Diagne: "Si Phililippe Clement me redonnait une chance, les fans seraient au septième ciel"

Le Sénégalais, coincé par le Club de Bruges, espère toujours recevoir sa chance.

Coincé par le Club de Bruges, Mbaye Diagne est revenu sur le penalty-gate dans un entretien accordé au quotidien sénégalais. “Je me suis excusé", explique-t-il. "Et Philippe Clement m'a dit que je ce que je devais et j'ai suivi les instructions à la lettre. Je sais que j'avais commis une erreur."

Pourtant, plus de deux mois plus tard, le Sénégalais n'a toujours pas voix au chapitre. Et s'il sait qu'il s'est mis son club à dos, il a l'impression que les fans lui ont pardonné. "Au début, tout le monde était fâché, mais j'ai reçu le soutien des supporters ensuite. Si le coach me reprenait avec lui, les fans seraient au septième ciel."