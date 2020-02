Passé par le Standard et Charleroi, Hicham El Alaoui rejoint Seraing

Avant de disputer le derby tant attendu par les supporters liégeois, le club sérésien a annoncé l'arrivée d'un nouveau venu ce vendredi.

Hicham El Alaoui rejoint le staff de Seraing où il officiera en tant qu’analyste vidéo. Après des expériences à l’école des jeunes du FC Liège, au Standard et au Sporting de Charleroi où il était à la tête des U16, l'ancien joueur âgé de 31 ans débute une nouvelle aventure.

“Je suis là depuis une dizaine de jours et mon intégration se déroule parfaitement. Je connaissais déjà Luigi Pieroni et Emilio Ferrera depuis mon passage au Standard. Mon job consiste à analyser au mieux nos adversaires et à retranscrire les plans de jeu de notre coach pour que nos joueurs puissent les assimiler visuellement également. C’est passionnant ! Parallèlement, je suis une formation d’analyste vidéo au centre national de Tubize, au contact des meilleurs professionnels du pays. Roberto Martinez est régulièrement présent pour nous faire partager son expérience et c’est très enrichissant", a expliqué le nouveau venu sur le site officile du club.