JPL : Eupen corrigé à Saint-Trond; le Cercle garde espoir après sa victoire sur le fil

Il y a eu beaucoup de buts ce soir au Stayen et au Jan Breydel Stadion pour le compte de la 25e journée de JPL.

Saint-Trond - Eupen 5-2

Les Pandas étaient cueillis à froid au Stayen avec l'ouverture rapide du score de Mory Konaté juste avant le quart d'heure. Pourtant, Smail Prevljak remettait les équipes à égalité (30e) avant que Jens Cools (40e) ne mette Eupen aux commandes. Toutefois, les Canaris passaient la vitesse supérieure et égalisaient grâce à Samuel Asamoah (42e), qui plantait une deuxième rose dans la foulée (45e+1). L'ancien Panda ne faisait pas de cadeau à son ancien club et inscrivait un triplé (63e) sur un service de De Smet, mais le Ghanéen était explusé dans la foulée pour un second carton jaune. Une expulsion sans conséquences, car Eupen ne parvenait pas en profiter et Durkin inscrivait un cinquième but dans les arrêts de jeu.

Cercle - Malines 3-2

Rencontre cruciale pour le Cercle, lanterne rouge, qui devaient absolument prendre les trois points. Et le message était reçu cinq sur cinq par les hommes de Bernd Storck. Le Hongrois Marton Eppel (3e) ouvrait rapidement le score suivi par Dino Hotič (6e) dans la foulée. Début de rencontre idéale, mais Malines revenait rapidement dans la rencontre grâce à la réduction du score de Jordi Vanlerberghe (10e). En fin de rencontre, Joachim Van Damme rétablissait l'égalité (82e) bien servi par De Camargo, un but fatal au Cercle mais les Groen & Zwart ne baissaient pas les bras Stef Peeters (90e+2) réalisait l'exploit en marquant dans les derniers instants. Un but qui vaut de l'or permettant au Cercle d'y croire jusqu'au bout.