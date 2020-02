L'ancien mauve Aleksandar Mitrovic impressionne en Angleterre

Ce samedi soir, le Serbe de 25 ans a de nouveau trouvé le chemin des filets, offrant par la même occasion la victoire à Fulham contre Blackburn Rovers. Mitrovic en est déjà à sa vingtième réalisation cette saison ! A noter qu'un autre Mauve était titulaire ce samedi : Denis Odoi. Fulham s'est imposé 0-1.

Depuis qu'il a rejoint Fulham - qui l'a finalement acheté à Newcastle pour la somme de 25 millions d'euros, Anderlecht l'ayant vendu 18,5 millions trois ans auparavant - le buteur serbe en est à 43 buts. Mais c'est toujours Anderlecht le club pour lequel Aleksandar Mitrovic a le plus marqué. Il en avait inscrit 44 pour les Mauves entre 2015 et 2018.

20 goals for Aleksandar Mitrovic this season in the Championship!



Almost unplayable on his day... #FFC pic.twitter.com/htwGkYBFIa