Le Cercle de Bruges a-t-il abandonné ses derniers espoirs?

Battus par Anderlecht, l'Antwerp et Eupen depuis la reprise, le Cercle de Bruges s'est enfoncé encore un peu plus dans les profondeurs du classement, mais Bernd Storkc garde un (très mince) espoir.

Onze petits points au compteur, neuf points de retard sur l'avant-dernier, Waasland-Beveren et seulement six rencontres à jouer: le Cercle de Bruges a-t-il déjà abandonné ses dernières illusions? Toujours très positif, Bernd Storck estime que "ce n'est pas fini".

Et il compte sur les renforts hivernaux pour entretenir l'espoir le plus longtemps possible. "J'ai maintenant le noyau que je voulais", explique-t-il au Laatste Nieuws. Mais il le sait: l'espoir passera par une victoire samedi soir. "Nous devons battre Malines", insiste l'Allemand. "Ce sera notre dernière chance et si nous gagnons et que Waasland (qui reçoit Courtrai) perd, alors il n'y aura plus 'que' six points."