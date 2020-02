Marko Bakic est bien rentré : "Le sélectionneur nous a rendu visite à Deni et moi"

Marko Bakic est entré au jeu en seconde période et a dynamisé l'Excel Mouscron. Le Monténégrin retrouve progressivement son meilleur niveau.

Marko Bakic s'était lourdement blessé fin septembre et n'a depuis pas encore entamé une rencontre de Pro League, montant au jeu pour la seconde fois en 2020 ce samedi contre le KV Ostende, après avoir déjà disputé une demi-heure à Anderlecht. Il a pu constater de l'extérieur la baisse de régime de l'Excel sans lui.

"Il faut être honnête, ces dernières semaines, nous n'avons pas montré notre meilleur visage", regrette le médian monténégrin. "C'était important de prendre les trois points, qui plus est avec le nouveau coach. On devait montrer à la concurrence, au reste de la ligue, qu'on est là, qu'on a envie de gagner et de jouer au football", insiste Bakic.

Une visite du sélectionneur

Sur le plan personnel, Marko Bakic se sent en progression. "J'ai presque donné un assist ! (sourire). Ce n'est jamais facile de revenir après une longue absence. Je remercie le staff et le coach de leur aide dans ce processus. Je me sens mieux de jour en jour, je n'ai aucune douleur", assure le Hurlu, qui a reçu une belle visite cette semaine.

"Moi et Dani (Hocko, Monténégrin également), nous avons reçu la visite du sélectionneur national (Faruk Hadzibegic, nda). C'est une source de motivation supplémentaire pour bien performer", se réjouit Bakic, qui compte 12 sélections avec le Monténégro.