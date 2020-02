L'issue du derby liégeois sera connue la semaine prochaine

Ce samedi soir, la rencontre entre le RFC Seraing et le FC Liège a dû être interrompue. Non pas à cause des conditions météorologiques, mais suite à une panne de courant.

Comme on l'écrivait ce week-end, le derby liégeois fut gâché par une panne de courant survenue en deuxième période dans le stade de Seraing. Conformément au règlement, l'arbitre a attendu une demi-heure avant de suspendre définitivement la rencontre. Mais les Liégeois menaient 1-2 quand la panne de courant est survenue. Ils espèrent donc la victoire plutôt qu'une remise complète de la partie sur le score de 0-0. Le RFC Seraing indique sur son site internet que l'Union Belge se penchera sur le dossier et donnera une réponse le mercredi 19 février à 16h. ⚽️ L'Union Belge examinera le dossier relatif à l'arrêt du derby le mercredi 19 février prochain à 16h00 #SeraingRFCL #RFCSRFCL pic.twitter.com/2YXENTuKkf — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) February 10, 2020