Analyse Une défense de fer pour porter le Sporting de Charleroi vers les sommets?

La tâche du Kavé s'annonce particulièrement compliquée, mardi soir, au Mambourg: Malines devra s'imposer et faire craquer une défense qui n'a plus concédé le moindre but devant son public depuis plus de quatre mois. Analyse de l'un des atouts majeurs du Charleroi de Karim Belhocine...

Des chiffres fous... Quatrième avec 44 unités, Charleroi a quasiment déjà assuré sa place dans le top 6. Avec dix points d’avance sur la septième place et six matchs à jouer, il faudrait une petite catastrophe pour que les Zèbres ne jouent pas les playoffs 1 cette saison. Et si Charleroi trouve relativement bien le chemin des filets (cinquième meilleure attaque de Pro League avec 40 buts), c’est surtout la défense qui s’érige comme le pilier sur lequel les Zèbres construisent leur réussite: 19 buts encaissés en 24 rencontres? Seul le Club de Bruges fait mieux en Pro League (11). Surtout à la maison! Et, à domicile, le bilan est encore plus parlant pour l’arrière-garde de Karim Belhocine : huit petits buts concédés cette saison à Charleroi (là aussi seul Bruges fait mieux: trois buts) mais, surtout, une période d’invincibilité assez exceptionnelle pour Nicolas Penneteau devant ses supporters... Le Sporting n’a plus encaissé au Mambourg depuis... le 4 octobre dernier! Huit matchs et un total de 746 minutes sans prendre le moindre à domicile. Impressionnant! Et ce n’est certainement pas dû au hasard... Nicolas Penneteau, 38 ans et toujours (très) vaillant Quand une équipe encaisse aussi peu, les regards se tournent logiquement d’abord vers celui qui défend les filets. Avec Nicolas Penneteau, Charleroi dispose d’un gardien à la fois sûr de lui et brillant. Du haut de ses 38 ans, le Français a une expérience inestimable pour guider sa défense, mais il est aussi performant. On ne compte plus les parades décisives de Nico, cette saison, en championnat. Nouvelle preuve, samedi dernier, avec un arrêt trois étoiles à 1-0, avant que Charleroi ne déroule dans la dernière demi-heure. Avec dix clean sheets cette saison, le portier carolo n’est d’ailleurs devancé que par Simon Mignolet (14). Dorian Dessoleil en patron Mais, pour s’en sortir, la défense des Zèbres a aussi besoin d’un patron et Dorian Dessoleil, l’enfant du pays intronisé, capitaine en début de saison, assume parfaitement ce rôle. Aligné aux côtés de Modou Diagne en début de saison, le Carolo a désormais plutôt Steeven Willems à ses côtés. Avec l’indéboulonnable Nurio sur la gauche, et un Maxime Busi grandissant sur la droite, la défense de Charleroi ne rassure pas, elle assure. Un collectif avant tout Au-delà des individualités pourtant, ou même des défenseurs uniquement, la force défensive de Charleroi se traduit surtout dans le collectif. Il n’y a pas un seul Zèbre qui n’apporte pas sa pierre à l'édifice défensif noir et blanc. Une philosophie, chère à Karim Belhocine, que Kaveh Rezaei, résumait d’ailleurs à merveille samedi soir, après son triplé contre Zulte Waregem. "Tout ce qui compte pour moi, c’est d’aider l’équipe. En courant sur le terrain, en me donnant à fond et peu importe si à la fin je n’ai pas marqué. Si on gagne, je suis heureux." Sans aucun doute, c’est par cette solidarité et cet esprit collectif que le Sporting de Charleroi a construit son histoire depuis le début de la saison et si les Zèbres tiennent le coup physiquement, dans la durée, ils seront particulièrement coriaces à maîtriser en playoffs 1...





