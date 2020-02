(Exclusif) Que devient Junior Kabananga (ex-Anderlecht et Cercle) ? "J'ai réalisé l'un de mes rêves"

Après avoir passé cinq ans en Jupiler Pro League, le Congolais avait ensuite rejoint le Kazakhstan avant de rejoindre le Qatar l'été dernier.

Junior Kabananga a rejoint le Qatar Sports Club l'été dernier en provenance du FC Astana. L'ancien Anderlechtois a connu de bons débuts (4 apparitions et un but) avant de vite déchanter. "J'étais titulaire et j'avais la confiance du coach, mais quand celui-ci a été débarqué, la situation est devenue bizarre. Quand tu ne marques pas régulièrement ou à chaque match au Qatar, tu es vite écarté ou critiqué. C'est également le cas de Mario Mandzukic arrivé cet hiver du côté d'Al Duhail", nous confie le joueur âgé de 30 ans avant d'évoquer le dernier mercato hivernal.

"Disposant encore de deux ans de contrat ici, j'ai demandé pour partir en prêt afin de pouvoir jouer. Ils étaient d'accord au début et j'avais plusieurs offres sur la table dont l'une menait à Waasland-Beveren. Mais ils ont ensuite changé d'avis, le Qatar est pire que l'Arabie Saoudite (Il a joué à Al-Nasr Riyad en 2018). J'attends désormais le mois de mai pour trouver une solution", explique le Congolais.

Junior Kabananga aura passé trois ans à Anderlecht et deux années au Cercle, mais c'est au FC Astana où il sera resté le plus longtemps. "J'ai passé quatre ans au Kazakhstan, que de belles choses vécues là-bas dans ce pays où règne une autre culture. Astana est une magnifique ville, une sorte de petit Dubai en fait. Je ne regrette pas d'avoir rejoint ce club, nous avons remporté le titre à cinq reprises et j'ai pu disputer la Ligue des champions et l'Europa League. J'ai donc pu réaliser l'un de mes rêves, à savoir affronter des équipes comme l'Atlético Madrid, Benfica et Galatasaray en C1", a conclu l'ancien joueur d'Anderlecht et du Cercle de Bruges.