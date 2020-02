🎥 Le but magique de Vydra pour faire gagner Burnley

Dans un duel de milieu de classement peu excitant sur papier, Matej Vydra a inscrit l'un des plus beaux buts de la saison.

La réception de Burnley par Southampton n'était pas forcément le match le plus excitant du week-end, malgré l'intérêt pour les supporters rouches de revoir jouer Moussa Djenepo côté Southampton.

Ashley Westwood avait rapidement donné l'avantage aux Clarets (2e, 0-1), Danny Ings égalisant à la 18e minute de jeu pour les Saints. Mais Southampton finira par s'incliner sur le coup de génie d'un autre ex-belgicain : Matej Vydra. Vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais le Tchèque de 27 ans est brièvement passé par le FC Bruges en 2011, ne disputant que deux rencontres. Il a depuis explosé en Angleterre avec Watford et Derby County notamment, et inscrivait d'un superbe enchaînement le 1-2 qui permet à Burnley de se maintenir encore plus confortablement dans le ventre mou de la PL.