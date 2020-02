Aster Vranckx a volé la vedette aux jeunes d'Anderlecht : "Une mentalité irréprochable"

Le jeune Aster Vranckx (17 ans) a réalisé un solide match face à Anderlecht. Un joueur à suivre qui s'était déjà signalé lors du match aller ...

Lors du déplacement du KV Malines à Anderlecht, Aster Vranckx était déjà le joueur ... le plus jeune sur le terrain. Un jeune talent de 17 ans désormais, mais qui en fait plus sur les plans physique et tactique et a également inscrit son nom au tableau d'affichage ce samedi, doublant la mise pour les Sang & Or.

"Il est bien parti dans sa carrière", reconnaît son équipier Thibaut Peyre, qui n'a que du bien à dire de Vranckx : "C'est un garçon avec une super mentalité, c'est rare chez les jeunes d'aujourd'hui de trouver quelqu'un d'aussi bien élevé. Surtout, il a compris le processus, il sait ce sur quoi il doit travailler", ajoute le défenseur. "Il est très bien encadré, notre coach le façonne. Lui-même a beaucoup d'ambition sans être bling-bling et c'est certainement cette modestie qui est sa plus grande qualité".