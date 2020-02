Thibaut Peyre : "Après le match aller, j'imaginais Anderlecht champion"

Malines a fait partie des premières équipes à avoir affronté le RSC Anderlecht de Vincent Kompany. Plusieurs mois après, les Sang & Or sont devant au classement. Thibaut Peyre n'aurait pas pu le prédire ...

Après la rencontre, Thibaut Peyre, auteur d'un solide match derrière, relativisait la situation du RSC Anderlecht. "Si les PO1 sont finis pour eux ? Je n'en sais rien, il reste 12 points à prendre. On ne peut pas les juger sur ce match, ils jouent une mi-temps à 10", souligne le défenseur malinois avant de rappeler son opinion initiale sur Anderlecht.

"Je me rappelle du début de saison, quand on s'est déplacés là-bas. Ils avaient deux points sur neuf et j'ai dit après le match qu'Anderlecht serait champion", se souvient Peyre. "C'était beau à voir, ils sortaient de chaque pressing qu'on mettait, on n'avait pas touché le ballon. On fait 0-0 là-bas et c'était un super résultat, on a serré le point en fin de rencontre". Nous sommes à la 26e journée et Malines compte 3 points de plus que le RSCA.

"De l'eau a coulé sous les ponts", reconnaît le Français. "On a vu que c'était peut-être plus esthétique qu'efficace. Mais c'est une super équipe, on ne sait jamais en foot, ils peuvent toujours aller chercher les PO1".