Tuchel préfère en rire : "Le match aller n'a jamais été un problème"

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir. Et, forcément, quand on évoque le Paris-Saint-Germain et la plus prestigieuse des compétitions, nombreux sont ceux qui ont la moquerie facile.

Cela fais trois années de suite que les Parisiens sont éliminés au stade des huitièmes de finale. Et de quelle manière ! En 2017, il subissait l'invention du terme "remontada" en s'inclinant 6-1 au Barca après avoir remporté 4-0 le match aller. L'année d'après, ils étaient sortis par le Real Madrid, avant de subir le même sort contre Manchester United en 2019. Une fois encore, le PSG avait pourtant remporté 0-2 le match aller à Old Trafford. Dans un entretien avec le journal allemand Welt-am-Sonntag, Thomas Tuchel est revenu avec humour sur ces drames sportifs : "Le match aller n'a jamais été un problème. Toute cette histoire va nous revenir dessus fatalement au match retour, mais j'avais déjà dit après l'élimination contre Manchester United que j'espèrais que nous allons nous retrouver dans cette situation, parce que ça voudrait dire que nous avons passé la phase de groupe. Et nous sommes là de nouveau".