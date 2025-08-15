Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière
Photo: © photonews
Deviens fan de Luxembourg! 3

L'ancien gardien de l'Union Saint-Gilloise, Anthony Moris, envisage de mettre un terme à sa carrière internationale. Un coup dur pour le Luxembourg.

À 35 ans, Anthony Moris se pose des questions sur la suite de sa carrière avec le Luxembourg. L'ancien gardien de l’Union Saint-Gilloise, aujourd’hui à Al Khaleej en Arabie Saoudite, envisage de prendre sa retraîte internationale.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, il a reconnu avoir ouvert la discussion avec son sélectionneur. Après onze ans sous le maillot du Luxembourg et 73 sélections, l’idée de fermer ce chapitre prend de plus en plus de place dans son esprit.

"J’ai contacté le sélectionneur du Luxembourg pour lui en parler", a expliqué le portier. Son dernier match avec l’équipe nationale remonte au 25 mars, une défaite 3-1 face à la Suisse.

Tout avait commencé en 2014, face à la Belgique en match amical, lors de sa première sélection. Une défaite 5-1, Romelu Lukaku avait inscrit un triplé.

Les qualifications pour le Mondial 2026 approchent pour le Luxembourg, mais Moris laisse entendre qu’il n’y prendra pas part.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Luxembourg
Anthony Moris

Plus de news

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

Anderlecht doit aussi gérer la fatigue : "Pour la première fois de ma carrière, j'étais content d'être remplacé"

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Gudjohnsen - Fofana - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Gudjohnsen - Fofana - Ordonez

13:00
La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

La Gantoise sur le point de perdre un attaquant : un club néerlandais frappe à la porte

13:00
Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

Westerlo vidé de ses cadres ? Le coach affiche sa tranquillité, mais les doutes persistent

12:40
Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union : le club prolonge l'un de ses jeunes talents

12:20
Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

Le geste fort des joueurs de Chelsea en soutien à la famille de Diogo Jota

11:30
Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

11:00
C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

C'est fait : le cousin d'un Diable Rouge quitte Genk pour un grand club français

10:30
Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

Besnik Hasi séduit par les débuts d'Ozcan... mais confronté à un souci

10:00
"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

"Je ne vais pas changer ma façon de jouer" : Saliba annonce la couleur après son but face au Sheriff

09:30
1
"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

"On aurait pu mener de deux buts mais on a oublié de marquer" : Hasi revient sur le match piège contre le Sheriff

09:00
Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

08:30
Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

Un gros coup en vue : le Club de Bruges s'apprête à encaisser un pactole

08:10
Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

Un Belge bientôt à la tête de l'équipe nationale du Luxembourg ?

22:00
Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

Anderlecht sans solution ? Besnik Hasi inquiet avant le match de barrage contre l'AEK

07:51
Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

07:20
Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

Mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin : un patron de la RAAL intéresse l'étranger

07:00
Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

Il a échappé aux Diables Rouges : un ancien Carolo proche d'un transfert à plus de 10 millions d'euros

06:40
L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

L'annonce n'a pas traîné : le match entre Anderlecht et La Gantoise est remis

06:00
Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

Ce n'est pas encore gagné : voici l'adversaire du RSC Anderlecht en barrages pour la Conference League

23:00
Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

Ardon Jashari, flop à la CDK ? "Le seul point commun est qu'on a joué à Bruges"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

21:20
Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

Stroeykens a la tête ailleurs, Saliba relève la sienne : les notes des Mauves au Sheriff Tiraspol

21:40
Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

21:20
Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

20:53
1
Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

20:40
Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?

Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?

20:20
2
"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku

"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku

20:00
Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

19:30
Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer

Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer

19:00
Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux

Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux

18:40
Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

18:20
L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

18:00
Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

17:30
Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

17:00
Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 16/08 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved