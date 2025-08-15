Anthony Moris s'apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

L'ancien gardien de l'Union Saint-Gilloise, Anthony Moris, envisage de mettre un terme à sa carrière internationale. Un coup dur pour le Luxembourg.

À 35 ans, Anthony Moris se pose des questions sur la suite de sa carrière avec le Luxembourg. L'ancien gardien de l’Union Saint-Gilloise, aujourd’hui à Al Khaleej en Arabie Saoudite, envisage de prendre sa retraîte internationale.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, il a reconnu avoir ouvert la discussion avec son sélectionneur. Après onze ans sous le maillot du Luxembourg et 73 sélections, l’idée de fermer ce chapitre prend de plus en plus de place dans son esprit.

"J’ai contacté le sélectionneur du Luxembourg pour lui en parler", a expliqué le portier. Son dernier match avec l’équipe nationale remonte au 25 mars, une défaite 3-1 face à la Suisse.

Tout avait commencé en 2014, face à la Belgique en match amical, lors de sa première sélection. Une défaite 5-1, Romelu Lukaku avait inscrit un triplé.

Les qualifications pour le Mondial 2026 approchent pour le Luxembourg, mais Moris laisse entendre qu’il n’y prendra pas part.