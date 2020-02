Jess Thorup et La Gantoise à l'assaut de Rome: "Nous pouvons réaliser quelque chose demain"

Tout comme Bruges, La Gantoise se prépare également pour une très belle affiche en Europa League. Les Buffalos seront opposés à l'AS Rome.

L'entraineur des Buffalos a indiqué qu'il ne changerait pas de ligne de conduite pour l'occasion : "Notre état d'esprit est et restera offensif, c'est ce que nous faisons le mieux", déclarait-il lors de la traditionnelle conférence de presse à Rome.

La formation italienne ne connait pas sa meilleure saison. Ils sont cinquièmes de Serie A et viennent d'enchainer trois défaites de rang en championnat, avec une défaite face à l'Atalanta le week-end dernier. L'équipe de Paulo Fonseca pourrait donc miser sur l'Europa League pour sauver sa saison.

"Je ne tiens pas compte des résultats des Romains", a confié Jess Thorup. "Je me concentre à 100% sur mon équipe et sur la façon dont nous pouvons réaliser quelque chose demain. Ce match ne peut être comparé à notre championnat, et je le considère comme un excellent test. Le changement d'esprit et d'objectif avec ce duel est perceptible dans le groupe. Ce match a une toute autre saveur."

Thorup pourrait récupérer Laurent Depoitre, mais restera prudent avec son attaquant : "Nous ne déciderons pas avant demain si Depoitre est physiquement et mentalement prêt à jouer."

Le match retour aura lieu le 27 février à la Ghelamco Arena.