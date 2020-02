Krépin Diatta : "Solskjaer voulait me garder"

Alors que le FC Bruges affrontera Manchester United en Europa League ce jeudi soir, Krépin Diatta s'est confié pour Sport/Foot Magazine.

Demain à partir de 19h, le FC Bruges recevra Manchester United. L'occasion pour Krépin Diatta d'évoquer ses futures retrouvailles avec l'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, dans un entretien accordé à Sport/Foot Magazine.En effet, les deux hommes se sont rencontrés lors d'un essai effectué par le premier à Molde FK en Norvège il y a quelques années.

Un court passage qui avait pourtant convaincu l'homme de 46 ans de conserver l'ailier brugeois d'après les propos de ce dernier. "Je le connais bien. Il entraînait Molde quand j'y ai passé un test à l'âge de 16 ans. C'est un bon entraîneur car il voulait me garder (il rit)". Diatta était cependant trop jeune pour signer un contrat à l'époque ... Par ailleurs, on apprend également au cours de l'interview que Manchester United aurait supervisé le joueur lorsque celui-ci évoluait en Norvège à Sarpsborg 08, sans pour autant lui proposer de contrat.

Enfin, l'attaquant de 20 ans en a également profité pour évoquer son avenir en Pro League. "Je suis bien à Bruges. Pour combien de temps encore? Ça dépend de mon évolution, du marché et des autres (...) Si je dois reste un an de plus à Bruges, pas de problème".