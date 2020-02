Thierry Henry a dirigé son premier match officiel avec l'Impact Montréal

L'ancien adjoint de Roberto Martinez se déplaçait avec l'Impact Montréal au Deportivo Saprissa, au Costa Rica. Et si les Québécois avaient pris une belle avance, ils ont laissé filer le résultat, voyant les Costaricains revenir de 0-2 à 2-2. Les débuts officiels de Thierry Henry avec l'Impact se soldent donc par un match nul.

Le match retour aura lieu mercredi prochain. L'Impact entamera ensuite la saison de MLS par la réception du New England Revolution le 29 février.

Les faits saillants de notre match nul 2-2 contre @SaprissaOficial.



Highlights of our 2-2 draw against Deportivo Saprissa in @TheChampions.



