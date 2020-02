(Exclusif) Habib Habibou : "Mircea Rednic, c'est le choix du coeur"

Libre de tout contrat après avoir quitté le Sporting de Lokeren au mois de janvier, l'international centrafricain a rejoint la Roumanie et le Politehnica Iași mardi dernier.

Alors qu'il avait également l'opportunité de rejoindre la MLS et l'Impact Montréal, Habib Habibou a décidé de rejoindre Politehnica Iași, douzième actuel du championnat roumain. "Je suis arrivé dimanche pour effectuer les tests physiques et effectuer la visite médicale. Depuis lundi, je m'entraîne avec l'équipe et tout se passe super bien", nous confie le buteur âgé de 33 ans avant d'évoquer pourquoi il a choisi ce club. "Jouer à nouveau sous les ordres de Mircea Rednic est l'une des raisons majeures de ma venue. Un choix du coeur à vrai dire. C'est un coach qui ne ment pas et que je respecte énormément. Nous nous comprenons bien et c'est lui qui m'avait voulu à La Gantoise", explique l'ancien Buffalo.

Habib Habibou est motivé comme jamais. "Je veux redonner de l'élan à ma carrière. J'ai envie de jouer et de faire parler la poudre à nouveau. Je connais bien le championnat roumain, j'avais évolué au Steaua par le passé. Il reste encore plusieurs matchs à disputer : les playoffs et le quart de finale de la Coupe. Le but est d'aller chercher une qualification pour l'Europa League et de bien performer. J'ai confiance en moi et les sacrifices effectués ces dernières années m'ont rendu constaud mentalement. J'ai hâte de relever ce nouveau challenge", a conclu l'ancien joueur de Charleroi et du Stade Rennais.