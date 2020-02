Les Unionistes croient-ils encore au miracle?

Revenu à un point des leaders, l'Union a entretenu l'espoir grâce à sa victoire à OHL, vendredi. Un espoir qui risque de très vite s'éteindre.

"Les miracles existent, c'est vrai, mais on va surtout profiter de la victoire et ne pas s’enflammer. Parce qu’on ne doit pas oublier les erreurs qu’on a commises dans le passé. Continuer à travailler, c’est ça le plus important", insiste d'ailleurs Teddy Teuma au micro de Proximus.

Il faudrait même plus qu’un miracle pour les joueurs de Thomas Christiansen: s’il y a un vainqueur entre Westerlo et l’Union samedi soir ou si le Beerschot s’impose contre Lommel dimanche, ils seront mathématiquement éliminés de la lutte pour une place de finaliste de la D1B.

Pour Casper Nielsen c’est clair: l’Union a laissé passer sa chance. "On a eu beaucoup d’occasions cette saison, mais on a commis des erreurs à certains moments de la saison. Nous devons apprendre de ça, et faire mieux la saison prochaine", conclut le médian danois, buteur à Louvain, vendredi soir.