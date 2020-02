OHL, résigné à jouer la finale pour la promotion : "Je suis sérieusement énervé"

Malgré un doublé de Henry et un but de Maertens, les Louvanistes sont parvenus à s'incliner sur leur terrain ce vendredi soir. Leur chance de gagner les deux tranches s'envolent et ils devront disputer une finale pour espérer être promus.

En interview d'après match, retranscrite sur le site de l'OHL, Vincent Euvrard était particulièrement déçu : "Je me suis sérieusement énervé, oui. Vous pouvez perdre un match, mais pas comme nous l'avons fait, en jouant de la sorte en première période. Je ne peux absolument pas m'identifier à cela. Si tout le monde ne réalise pas ses tâches offensives et défensives, nous devenons très vulnérables". Les Louvanistes n'ont plus qu'un match à disputer et trois points de retard sur Virton et Westerlo qui se rencontrent ce samedi, mais aussi sur le Beerschot. La défaite 3-5 contre l'USG pourrait faire mal au moral des joueurs de l'OHL, dans une période pourtant cruciale pour l'avenir du club.